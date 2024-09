1,5 toneladas de maconha e 108kg de skunk são apreendidos pela PRF em Campo Grande

Na madrugada da última sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a FICCO/MS, apreendeu 1.473 kg de maconha e 108 Kg de Skunk em Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060 e após recebimento de informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), avistaram dois veículos, um Toyota/Corolla e um Jac/J6 em alta velocidade na rodovia.

Ao receberem ordem de parada, ambos os condutores não obedeceram e iniciaram fuga. Durant a fuga com velocidade, os motoristas perderam o controle da direção, abandonaram os veículos e fugiram a pé. Os dois ainda naõ foram localizados.

No Corolla e no J6 foram encontradas grande quantidade de maconha e skunk.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande (MS).

