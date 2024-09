Jovem é morto com dois tiros enquanto jogava sinuca em bar na Moreninha

Jovem identificado como João Vitor Ferro Ferreira, de 18 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (23), na Santa Casa de Campo Grande, após receber dois tiros na cabeça enquanto jogava sinuca no bar da família.

Conforme informações, dois homens em uma motocicleta sem placas se aproximaram do estabelecimento, estacionaram e ficaram observando a movimentação dos clientes no local.

Passados cinco minutos, o garupa desceu e foi em direção ao jovem, que estava na mesa de sinuca. Ao perceber a chegada do atirador, João correu para dentro do bar e se escondeu atrás do balcão.

Entretanto, o criminoso o alcançou e efetuou dois tiros contra a cabeça do jovem. O homem fugiu em seguida e, até o momento, não foi localizado.

O rapaz foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde foi intubado, mas morreu uma hora depois de dar entrada na unidade de saúde.

Familiares da vítima disseram desconhecer qualquer rixa que João possa ter com alguma pessoa, bem como não reconheceram o atirador. O caso segue sob investigação.

