Trabalhadores desaparecidos são encontrados mortos após acidente em rodovia de Deodápolis

Foram encontrados mortos na tarde dessa quinta-feira (17) os dois trabalhadores que estavam desaparecidos desde a noite anterior, após saírem do turno de trabalho em uma usina de etanol e açúcar na região entre Rio Brilhante e Deodápolis, a 265 quilômetros de Campo Grande. As vítimas, identificadas como Natal Pereira de Carvalho Gonzaga, de 55 anos, e Reginaldo Teixeira de Araújo, de 50, morreram em um acidente automobilístico.

Eles estavam em uma picape Saveiro que, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia MS-145, na altura do km 6, já próximo ao perímetro urbano de Deodápolis. Os corpos foram encontrados em meio à vegetação, nas proximidades do antigo depósito de lixo da cidade.

Natal e Reginaldo trabalhavam para uma empresa terceirizada da usina Atvos, Unidade Eldorado, localizada no município de Rio Brilhante, a cerca de 60 km do local do acidente. Ambos encerraram o turno noturno por volta da meia-noite e seguiam para suas residências, um no distrito de Lagoa Bonita e outro no centro de Deodápolis – quando desapareceram.

Segundo o delegado Bruno Carlos, da Polícia Civil de Deodápolis, os familiares notaram o desaparecimento ao perceberem que os trabalhadores não retornaram no horário habitual e acionaram a usina e as autoridades. “A Polícia Civil foi acionada na madrugada de hoje sobre o desaparecimento do veículo e das duas pessoas. Imediatamente iniciamos os trabalhos investigativos. Com ajuda de um funcionário da usina, conseguimos localizar o veículo. Na ribanceira, por motivos que vamos apurar, o condutor perdeu o controle e os dois vieram a óbito”, explicou o delegado.

A picape utilizada era da empresa Unidas, contratada para o transporte de funcionários. A Polícia Científica realizou a perícia no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e do Corpo de Bombeiros também estiveram na ocorrência.

O delegado reforçou o alerta sobre os riscos nas estradas, principalmente durante o período noturno. “Solicitamos que as pessoas que utilizam as rodovias, sejam estaduais ou federais, conduzam seus veículos com ainda mais cautela”, destacou Bruno Carlos.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.