Mulher de 30 anos morre após grave acidente de moto no anel viário de Chapadão do Sul

Uma mulher de 30 anos morreu na noite desta quinta-feira (17) após sofrer um grave acidente de moto no anel viário de Chapadão do Sul, município a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava sozinha no momento da queda, ocorrida no trecho que dá acesso ao município de Paraíso das Águas.

De acordo com informações do site O Correio News, a mulher pilotava uma motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e caiu na pista. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardíaca e com múltiplos ferimentos graves. Os socorristas realizaram manobras de reanimação e, após conseguirem reverter o quadro, a encaminharam com urgência ao hospital da cidade.

Na unidade de saúde, no entanto, apesar de todos os esforços da equipe médica, a mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada. A perícia esteve no local do acidente para realizar os levantamentos iniciais que devem ajudar a esclarecer as causas do ocorrido.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente. O caso será investigado pelas autoridades locais.

