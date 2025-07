Trabalhadores são encontrados mortos na MS-145

Veículo teria perdido controle e caído em ribanceira

Nesta quinta-feira (17), foram encontradosm dois trabalhadores que estavam desaparecidos desde ontem (16) à noite. Eles foram encontrados mortos após o veículo cair em uma ribanceira na MS-145, em em Deodápolis

Segundo o Deodápolis News, os dois retornavam do trabalha em um usina localizado em uma usina em Rio Brilhante e retornavam para casa. Eles foram identificados apenas como Reginaldo e Natal. Um deles residia em Deodápolis e ooutro morava no distrito de Lagoa Bonita.

O ocorrido teria acontecido após o motorista perder o controle do veículo e acabar caindo em uma ribanceira, conhecida como ‘Confinamento do Paulo’ na região.

Os trabalhadores foram encontrados mortos no local, onde do veículo colidiu na ribanceira pela Polícia Civil.

Todas as circunstâncias do acidente ainda são investigadas pela polícia.

