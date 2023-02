Tio estuprador forçou sobrinha a largar estudos e trabalhar para ele em oficina

Policiais da Delegacia de Vicentina e da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul, realizaram coletiva na tarde de ontem (31), para dar detalhes da operação “Castelo de Areia”, que culminou na prisão de um homem, de 48 anos, suspeito de estuprar a sobrinha dos 12 aos 16 anos, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima relatou a polícia que o tio sempre a tratava de forma diferente, pedindo abraços e beijos que a deixava desconfortável. Quando ela completou 12 anos, aconteceu o primeiro estupro, em um momento que ambos estavam sozinhos na casa da avó. A partir de então foram anos de abuso e no início ela não entendia o que estava acontecendo.

O homem, que é irmão do pai da vítima, começou a usar violência psicológica contra ela, para impedir que a jovem contasse sobre o crime. Uma das coisas que ele dizia a menor, era que ela não seria filha biológica do pai e por isso a relação entre eles não seria errada.

Ainda segundo informações do Dourados News, a delegada da DAM, Gabriela Vanoni disse que, quando a jovem completou 16 anos, o autor a forçou a largar os estudos e ir trabalhar com ele em uma oficina de motos, de sua propriedade, localizada em Vicentina, prometendo um “futuro promissor” para a adolescente. Ele a cercava no local, e não permitiu que outros funcionários chegassem perto da adolescente. Há indicativo que ele também a estuprou algumas vezes no estabelecimento.

A polícia começou a investigar o crime por meio de uma denúncia anônima. Após perceber a movimentação policial em Vicentina, o homem chegou a fechar a oficina, continuando os trabalhos apenas com a unidade de Dourados, onde foi preso.

Após a mudança do homem para Dourados, a vítima conseguiu relatar os crimes para uma tia e depois para a Polícia. Ele nega a autoria dos crimes, mas não sabe dizer o motivo da sobrinha o ter acusado. Além do estupro, perseguição e violência psicológica, também foi encontrado conteúdo de pornografia infantil no celular e computador do suspeito.

Ele teve prisão preventiva decretada e segue na Delegacia de Fátima do Sul até resultado do Poder Judiciário, onde poderá ser encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

