Homem é preso após cinco anos de abusos sexuais contra menor

Um homem, de 48 anos, foi preso preventivamente após ser acusado de estuprar a sobrinha de 16 anos. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (31), em Dourados, município localizado a 228 km da capital. As informações são de que a menina era abusada sexualmente desde os 12 anos de idade.

De acordo com o jornal Dourados News, o agressor, que não teve a identidade divulgada pela polícia, é proprietário de uma oficina mecânica em Dourados. As ações fazem parte de operação denominada “Castelo de Areia”.

As investigações iniciaram após denúncia registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vicentina. Durante o levantamento, a Polícia Civil teve apoio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, nesta manhã, os agentes policiais da delegacia de Vicentina e da DAM de Fátima do Sul se dirigiram ao imóvel localizado na Avenida Hayel Bon Facker, em Dourados.

O local serve como oficina mecânica e moradia para o proprietário do estabelecimento comercial. Durante a operação, foram confiscados computadores e aparelhos de telefone celular que vão passar por análise da perícia.

Operação

De acordo com a Polícia Civil, a “Operação Castelo de Areia” se refere “às ilusões, que são construídas sem alicerces firmes, e tendem a se desmanchar, como os castelos de areia desmancham nas águas do mar”.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: