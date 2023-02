Ponte da José Antônio com a Fernando Corrêa é interditada após estragos da chuva

Condutores que pretendem passar pela ponte da Rua José Antônio com a Avenida Fernando Corrêa da Costa devem ter a atenção redobrada, o local está interditado desde o final da tarde de ontem (31), devido aos danos ocasionado pelas últimas chuvas que assolaram Campo Grande.

Conforme a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos), a recorrência das chuvas na Capital ocasionaram um deslizamento o que gerou uma erosão solo.

Diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, destaca que a interdição ocorre por tempo indeterminado até que o tempo esteja favorável para manutenção.

“É no ponto na altura do posto da Petrobras. Quem está descendo a José Antônio e quiser continuar vai precisar fazer conversão, então nós pedimos que os motoristas tenham paciência e atenção neste momento”, disse.

Para quem precisa passar a José Antônio, a rota alternativa é realizar conversão à direita na Fernando Corrêa e virar novamente na Rua Pedro Celestino, assim como quem faria a conversão na José Antônio.

Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a interdição foi realizada por precaução.

Previsão indica mais chuvas

A previsão para essa quarta-feira (1) é de tempo instável, com probabilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e trovoadas. Na manhã de hoje, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul.

O alerta amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 70 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

