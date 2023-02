Com a presença de autoridades, 24 deputados tomam posse na Alems

Com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), do presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos Eduardo Contar E do ex governador Reinaldo Azambuja, foi realizada a abertura da cerimônia de posse da 12º Legislatura da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), abriu os trabalhos e citou o deputado Zé Teixeira (PSDB), ao fazer a chamada dos parlamentares eleitos a prestarem juramento. Logo em seguida foi executado o hino nacional.

O deputado Pedro Kemp (PT) leu o termo de posse bem como a ata da sessão de abertura da Legislatura, na sequência foi assinado pelos parlamentares o livro de posse, o primeiro a assinar foi o presidente Paulo Corrêa.

Na ocasião, o deputado João Henrique Catan (PL) falou em nome da bancada de oposição e Mara Caseiro discursou em nome da bancada do PSDB, em sua fala, a deputada lembrou que tentou ser a presidente da Assembleia, mas prometeu atuar sem ressentimentos.

Ainda durante a cerimônia, o deputado Rafael Tavares (PRTB) se lançou candidato a presidência da Alems. Pedro Caravina foi o último a falar, o parlamentar se licenciou do cargo de deputado para assumir a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

Os 24 parlamentares que tomaram posse nesta quarta-feira são: Mara Caseiro (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Zeca do PT (PT), Jamilson Name (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Lídio Lopes (Patriota), Pedro Caravina (PSDB), Coronel David (PL), Pedro Kemp (PT), Lucas de Lima (PDT), Junior Mochi (MDB), João Henrique Catan (PL), Gerson Claro (PP), Londres Machado (PP), Antonio Vaz (Republicanos), Rafael Tavares (PRTB), Renato Câmara (MDB), Amarildo Cruz (PT), Neno Razuk (PL), Pedrossian Neto (PSD), Lia Nogueira (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Roberto Hashioka (PSDB) e Rinaldo Modesto (Podemos).

Por fim o governador Eduardo Riedel falou aos deputados e agradeceu aos deputados da 11º Legislatura. Que nova Legislatura tenha uma realidade transformadora. Encerrando a sessão solene falou o deputado Paulo Corrêa agradeceu aos parlamentares pelo apoio aos seus dois mandatos com presidente do Legislativo.

