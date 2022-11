Terceiro preso confessa na delegacia que matou estudante de medicina

O brasileiro Edimar de Melo de Oliveira se apresentou à polícia na manhã deste sábado (12), em Ponta Porã, cidade a 346 quilômetros de Campo Grande e que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ele é o terceiro preso por envolvimento na morte do estudante de Medicina, Anderson Hugo Pereira Félix, 29 anos.

Aos policiais, ele contou que quando entrou no carro com Silvano, não viu Anderson no banco de trás. A dupla só percebeu quando chegou na casa de Edimar, momento em que houve uma discussão e eles entraram em luta. O motivo seria porque Edimar e Silvano acreditavam que a vítima tinha a intenção de fazer algo com eles.

Morador no Jardim Panambi, em Ponta Porã, Edimar é dono do Golf prata usado para levar Anderson do bar localizado na Avenida Brasil. O veículo está registrado em nome da ex-esposa dele.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que Anderson foi colocado no banco traseiro do Golf por Moroni Dener Rodrigues Romero, 22. Em seguida, Edimar e Silvano Meires Araújo, 35, saíram no carro levando o rapaz, encontrado morto horas depois.

Com informações do repórter João G. Vilalba