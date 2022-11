Último suspeito da morte de estudante na fronteira é preso; caso deve ser encerrado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, prendeu neste sábado (12), o último suspeito investigado de ter cometido a morte do estudante de medicina Anderson Hugo, ocorrido no dia 16 de outubro deste ano na região da fronteira com o Paraguai.

Edimar de Mello foi flagrado em imagens e é dono veículo usado no crime.As investigações foram inicialmente feitas pela Polícia Nacional do Paraguai, mas após a notícia de que os fatos teriam iniciado ainda em território brasileiro, a Polícia Civil também formalizou a investigação.

Segundo Marcelinho Binzinina, Secretario de Segurança Pública de Ponta Porã, uma equipe titular chefiado pelo delegado na 1ª DP de Ponta Porã, com o SIG (Setor de Investigações Gerais), realizaram a captura e a prisão de Edimar, que teria participado da morte do estudante de Medicina.

Agora a Polícia Civil e Paraguai deve fechar o quebra-cabeça do caso, visto que as 3 pessoas envolvidas, dois que já se encontram presos, Silvano e Morone, definindo a participação efetiva desse brutal crime que aconteceu na fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai.

Relembre o caso

O estudante saia de uma festa na cidade de Ponta Porã, quando entrou em um veículo de propriedade de Golf. Momentos após, os autores entraram no referido veículo e tomaram rumo ignorado, tendo a vítima sido encontrada momentos após já sem vida em território Paraguaio.

Com informações do repórter João G. Vilalba