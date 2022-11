Ladrão que rouba ladrão: Após esconder moto furtada, homem não a encontra no lugar que deixou

Um homem foi preso na noite de ontem (11), acusado de furtar uma moto de uma mulher, de 30 anos. O caso aconteceu em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, ele estava na companhia de um adolescente, de 16 anos, e roubou a Kenton, prata, de uma mulher que estava trabalhando.

A Guarda Municipal estava em ronda quando avistou o autor e o menor saindo de uma mata do bairro. Eles tentaram correr, mas acabaram detidos.

Ao serem questionados, deram explicações desencontradas sobre o motivo da presença deles no local, até que o rapaz confessou ter furtado e escondido a motocicleta. Entretanto, ele disse que ao voltar ao local onde deixou a moto, não a encontrou.

A equipe da Guarda fez buscas na região, mas não encontrou a moto. Os dois foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

