Incêndio no Pantanal já consumiu mais de 100 mil hectares

Com a proporção dos incêndios no Pantanal, o fogo já consumiu mais de 100 mil hectares, nas últimas 24 horas.

De acordo com o Lasa-UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro), cerca de 8,7% do bioma foi consumido pelas chamas, ultrapassando 1,3 milhão de hectares desde o início deste ano.

Na tarde de ontem (05), a instituição publicou uma nota que alerta sobre o perigo meteorológico de fogo para a Bacia do Alto Paraguai, até o dia 10 de agosto.

O último boletim divulgado pelo do governo do estado sobre a operação de monitoramento, combate e rescaldos do fogo, mostra que ainda há seis focos de incêndios ativos, além das duas áreas que estão sendo monitoradas.

