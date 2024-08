Homem fica ferido em acidente envolvendo carro e bicicleta elétrica em Miranda

O homem foi sentado ao solo consciente e orientado, apesar de apresentar hematomas e escoriações no membro inferior direito

Na tarde de ontem (05), um ciclista, de 59 anos, ficou ferido após colidir a bicicleta elétrica em um carro de passeio Chevrolet Ágile, na vila Brejinho, em Miranda.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. O homem foi encontrado sentado ao solo consciente e orientado, apesar de apresentar hematomas e escoriações no membro inferior direito.

Os profissionais realizaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam o ciclista para o Hospital Municipal de Miranda.

A condutora do veículo, uma mulher, de 39 anos, não teve ferimentos.

