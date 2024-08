Bebê de dois meses e família de ribeirinhos são resgatados em incêndio próximo a ponte do Rio Paraguai

O resgate foi feito na urgência, pois a ação envolvia risco para todos e não havia equipamentos adequados para o resgate da população envolvida.

No último domingo(04), um grande incêndio ocorreu na BR 262 ao longo da ponte sobre o Rio Paraguai. Uma equipe de policiais ambientais de corumbá que passavam pelo local com destino ao Passo do Lontra sentido Corumbá-Miranda, avistou duas residências cercadas pelo fogo.

A equipe de policiais se dirigiu ao aterro da BR 262, onde estão localizadas as duas casas. No local, a equipe se deparou com a movimentação de moradores combatendo o incêndio e foi informada por um ribeirinho que, do outro lado do Corixo Gonçalino, havia uma família em risco iminente devido ao grande volume das chamas. No entanto, a família relutava em deixar o local na tentativa de proteger a residência.

Os policiais foram até o outro lado do Corixo, onde estava a residência, constatando que a área ao redor já estava tomada pelas chamas, com densa fumaça, dificultando a respiração e colocando em risco a segurança de todos os envolvidos.

Diante da situação crítica, os policiais decidiram retirar os moradores o mais rápido possível. Devido à baixa profundidade do Corixo, foi possível utilizar a embarcação apenas para uma moradora e seu bebê de dois meses. Os outros resgatados foram conduzidos pelos policiais a pé até uma área segura. Foram retirados pela equipe PMA duas mulheres, duas crianças e um bebê.

