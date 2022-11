Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos em operação “Maré da Morte”

Foi deflagrada nesta quinta-feira (24), a operação “Maré da Morte”, em Três Lagoas, município a 334 quilômetros de Campo Grande. A ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão e de internação de suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido há dois meses, no bairro São João, em que a vítima foi encontrada carbonizadas. Cinco pessoas foram presas e uma está foragida.

A operação contou com participação de 15 policiais civis da Seção de Investigações Gerais (SIG) e da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas/MS e é resultante de investigação referente a um homicídio ocorrido no dia 22/10/2022, quando um corpo com sinais de espancamento e parcialmente carbonizado foi encontrado na área de invasões do Bairro São João. A vítima foi identificada como sendo um jovem, de 19 anos de idade, morador do Bairro Carioca.

Durante o trabalho investigativo, várias testemunhas foram ouvidas e provas foram colhidas, inclusive imagens do exato momento em que a vítima foi contida em um posto de gasolina e arrastada pelos suspeitos. Foram apreendidos ainda, pedaços de pau empregados na agressão e um frasco utilizado para transportar o combustível que queimou o corpo da vítima.

De posse das provas colhidas, os policiais identificaram todos os envolvidos, os quais foram formalmente ouvidos na sede da SIG, onde quase todos confessaram as participações no crime. Ao final das investigações foi representado pela expedição dos mandados de prisão dos maiores de idade e de internação dos adolescentes, sendo que após manifestação favorável do Ministério Público, foram decretados judicialmente, pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas/MS.

E hoje, por volta das 6 horas, as equipes da Polícia Civil já estavam nas ruas para o cumprimento simultâneo de todos mandados, sendo que dos seis, cinco foram cumpridos. Um dos indivíduos encontra-se foragido.

Os suspeitos foram conduzidos a sede da SIG, onde os maiores de idade foram formalmente indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo fútil, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo meio cruel, além do crime de corrupção de menores. Se condenados poderão receber uma pena superior a trinta anos de reclusão.

Já em relação aos adolescentes, foi instaurado um auto de apuração de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado. Ambos os procedimentos tramitam pela 3a Delegacia de Polícia de Três La4goas.

Após os cumprimentos dos mandados, os indivíduos foram submetidos a exames de corpo de delito, sendo que os adolescentes foram conduzidos à UNEI, para internação, e os maiores à Penitenciária de Três Lagoas/MS. As diligências prosseguem para a captura do indivíduo foragido.

Leia mais: