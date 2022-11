INW oferece curso gratuito de Negociação a jovens de Campo Grande e região

O Instituto vai disponibilizar 50 vagas

Para responder a uma demanda de mercado existente em Campo Grande e região, o Instituto Nelson Wilians irá selecionar jovens de 18 a 29 anos que queiram se capacitar profissionalmente na área de negociação e expandir competências socioemocionais. Serão disponibilizadas 50 vagas.

A iniciativa faz parte do projeto Potencialize, do INW, que busca promover a inclusão produtiva de jovens inseridos no contexto de vulnerabilidade socioeconômica e o lançamento será no dia 15/12.

O município de Campo Grande (MS) possui uma população estimada em 916 mil pessoas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostram que apenas 33% da população do município estava empregada em 2019, ou seja, 67% da população de Campo Grande encontra-se fora do mercado de trabalho.

O curso terá 27 horas de conteúdo e será ministrado por profissionais da área, por meio de encontros presenciais e remotos. Além de negociação, os jovens irão aprender mais sobre conceitos fundamentais do Direito, marketing pessoal, habilidades para o mercado de trabalho e comunicação não-violenta.

“Para o Instituto Nelson Wilians investir em inclusão produtiva é uma estratégia fundamental para o combate da pobreza e da desigualdade social, garantindo, efetivamente, o exercício pleno da cidadania e a geração de trabalho e renda estáveis, duradouros e dignos para populações em situação de vulnerabilidade”, ressalta Anne Wilians, presidente do INW.

Sobre INW – Braço de ações sociais do Grupo Nelson Wilians, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, o INW é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com outras OCSs para transformar a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social, utilizando a educação e o direito como ferramentas para alcançar a justiça social. Mais informações pelo site: https://www.inw.org.br/.

Com informações da assessoria