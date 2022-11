Homem é esfaqueado após agredir esposa e sogra no Tiradentes

Maykon Douglas Vitorio Costa, de 28 anos, faleceu após ser alvo de quatro facadas, na região das costas e do abdômen. As informações são de que o homem havia agredido a esposa, de 29 anos, e a sogra, de 65 anos, momentos antes de ser agredido por populares. O incidente ocorreu na noite de quinta-feira (24), na Rua da Flauta, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Em um primeiro depoimento, a esposa de Maycon afirmou que o marido chegou em casa por volta das 23h, com ferimentos após chegar de um bar. No entanto, após a chegada da Perícia e Polícia Civil, a mulher mudou a versão do relato.

Segundo ela, o esposo apresentava comportamento agressivo e já havia sido indiciado por maus-tratos, após agredir os enteados de 9, 6 e 5 anos de idade. Na tarde de quinta-feira (24), Maycon estava reunido com a família e a sogra para assistir o jogo da Seleção Brasileira.

Após o final da partida, o homem já alcoolizado teve uma discussão com a esposa. Ele se retirou e foi a um bar, no Jardim Itamaracá. Na volta, havia agredido a sogra na rua e agrediu a esposa com socos, que ficou desacordada.

De acordo com a esposa de Maykon, ela ficou desacordada e só recebeu relatos do que havia ocorrido com o esposo. As informações preliminares apontam que moradores entraram na residência e esfaquearam o homem.

A Polícia Civil foi acionada e chegou ao local por volta das 23h40. No local do incidente, nenhuma testemunha se prontificou a passar informações sobre o fato, sob a alegação de que não sabiam o que havia ocorrido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, mas a vítima veio a óbito antes da chegada da viatura.

O caso foi registrado no Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) como homicídio simples e lesão corporal dolosa; e segue em investigação policial.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

