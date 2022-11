Dois veículos apreendidos na MS-164 transportavam cerca de 1,3 toneladas de maconha

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), por meio das equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e da Base operacional de Vista Alegre, apreenderam cerca de 1,3 tonelada de tabletes de maconha. A apreensão foi realizada na noite da última quinta-feira (24), próximo ao distrito de Vista Alegre, próximo a Maracaju, localizado a 153 km da capital.

Conforme divulgação da PMR, por volta das 23h30min, militares patrulhavam a MS-164, quando visualizaram dois veículos em alta velocidade, em atitude suspeita, sendo um veículo VW/Voyage de cor prata e um FORD/Ka de cor branca.

Ambos os veículos foram abordados, após alguns quilômetros de acompanhamento tático. Durante vistoria veicular, os agentes policiais identificaram 771 kg de substância análoga à maconha, no VW/Voyage e 515 kg da mesma substância no veículo FORD/Ka, que totalizam 1.286 kg do entorpecente.

Os motoristas que transportavam o entorpecente, um homem de 34 anos e outro de 23 anos, receberam voz de prisão em flagrante. Em depoimento, ambos afirmaram que iriam receber cerca de R$ 10.000,00 para levar a carga ilícita de Ponta Porã até Campo Grande.

Os autores foram encaminhados, juntamente com os veículos e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil) reais.

