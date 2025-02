Suspeitos de envolvimento em crimes contra ex-prefeita de Jardim são investigados pela polícia

Na manhã de hoje (7), foi delfagrada uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Jardim. A ação visa investigar suspeitos de envolvimento em crimes contra a ex-prefeita Clediane Areco Matzenbacker.

Os indivíduos alvo da operação são suspeitos de planejar e executar atos criminosos ligados ao grupo da ex-prefeita, incluindo possíveis atividades que envolvem desde a organização logística até a execução direta das ações criminosas.

A ação realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Jardim e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados revelou que os indícios apontam que sses suspeitos mantinham vínculos estreitos com o referido grupo, o que pode ter facilitado a coordenação dos delitos em questão. Além disso, as investigações revelaram que, ao contrário do que foi inicialmente divulgado, o atentado teve como alvo direto a vida ou a integridade física da ex-prefeita, sendo motivado por interesses de natureza política.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Jardim Taglialegna Marquez, “o objetivo central é esclarecer os eventos ocorridos, identificar todos os responsáveis, inclusive aqueles que possam ter atuado de forma indireta, e garantir a responsabilização dos envolvidos conforme prevê a lei, assegurando assim a efetiva aplicação da justiça e a segurança da sociedade”, declarou.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam diversos aparelhos telefônicos. Os suspeitos foram conduzidos à sede Delegacia de Polícia de Jardim, onde foram ouvidos posteriormente.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.