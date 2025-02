Academia Escola oferece mais de 500 vagas para prática de musculação e Pilates solo

Estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, participantes do Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), colaboradores terceirizados e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a comunidade externa podem praticar musculação e Pilates solo na Academia Escola UFMS, localizada na Cidade Universitária. Ao todo, são ofertadas mais de 500 vagas, com inscrições abertas até 10 de fevereiro.

As aulas propiciam a prática assistida de exercícios físicos, visando diversos benefícios para a saúde e qualidade de vida dos praticantes, como o ganho de massa muscular, a redução de gordura corporal e o ganho de resistência e força muscular. “Considerando que a extensão universitária é um dos tripés da educação pública, a UFMS abre as portas para promover a prática de atividade física para a sociedade, buscando atender o objetivo 3 dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se refere a garantia de uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e, em todas as idades”, afirma a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

A diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Edineia Ribeiro, reforça os investimentos realizados pela Instituição para melhorar o atendimento e a prática de atividades físicas pela comunidade universitária. “A Universidade é um espaço em que a maioria dos jovens passa uma boa parte de seu tempo dentro dela para se dedicar aos estudos e estágios. Considerando que a atividade física e o lazer é um direito de todo o cidadão, a UFMS possui infraestrutura e uma política que busca garantir a saúde e o bem-estar de seus estudantes e servidores”, acrescenta.

De acordo com o professor da Faculdade de Educação e coordenador da Academia Escola UFMS, Marcelo Duarte, a musculação e o Pilates, acompanhados por profissionais de educação física, trazem inúmeros benefícios para os praticantes, como a segurança e prevenção de lesões, maior motivação e adesão ao exercício, melhoria da saúde física e mental e maior eficiência nos resultados. “A musculação fortalece músculos e ossos, prevenindo lesões e osteoporose, além de acelerar o metabolismo e melhorar a postura. Já o Pilates foca no controle corporal, flexibilidade e fortalecimento do core, ajudando na reabilitação e na prevenção de dores”, explica.

As aulas terão início no dia 17 de fevereiro e, para garantir o bom funcionamento do espaço, os praticantes de musculação deverão optar por treinar de segunda a sexta-feira, preferencialmente em um dos seguintes horários: 9h às 11h, 11h às 12h, 12h às 13h, 17h30 às 18h30, 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 21h30. Aos sábados, das 8h às 12h, e diariamente das 8h às 9h, a Academia Escola estará aberta a todos os selecionados. Já os interessados em praticar Pilates Solo deverão optar por treinar nas segundas, quartas e sextas-feiras em um dos seguintes horários: 9h às 10h, 11h30 às 12h30, 18h às 19h e das 19h30 às 20h30.

Para se inscrever, os interessados devem acessar a aba Serviços deste link, selecionar a turma desejada, realizar a inscrição, emitir e pagar o boleto. Após essa etapa, os usuários deverão preencher o formulário no Sistema de Informação e Gestão de Projetos, com todos os dados e o comprovante de pagamento do boleto anexado. Os praticantes de musculação deverão ainda concluir uma última etapa: o preenchimento da anamnese e prontidão para atividade física, disponível nesta página.

Os usuários terão direito ao uso do espaço e equipamentos em dias e horários estipulados e deverão efetuar o pagamento de uma taxa semestral no valor de R$ 250 para estudantes da Universidade e participantes da Unapi; R$ 350 para servidores, colaboradores da Instituição e da Fapec; e R$ 400 para a comunidade externa. Estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo poderão solicitar isenção da taxa de matrícula, por meio da apresentação do Cadastro Único do Governo Federal.

Essa taxa tem como finalidade cobrir custos operacionais da Academia Escola UFMS. “A oferta de inscrições pagas a um valor reduzido em comparação às academias convencionais torna a Academia Escola da UFMS uma alternativa mais acessível para a comunidade acadêmica e externa. Esse modelo favorece o acesso democratizado à prática de atividade física, permitindo que um maior número de pessoas, incluindo estudantes, servidores e a população em geral, possa se beneficiar dos exercícios físicos sem o alto custo das academias particulares”, pontua Duarte.

A estudante do curso de Educação Física da Faed Raissa Rodrigues atua como monitora para as práticas de musculação. Ela destaca que a experiência proporciona a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. “A monitoria oferece a oportunidade de desenvolver habilidades interpessoais, como comunicação eficaz e empatia, que são fundamentais em qualquer área profissional. Ao colaborar com alunos de diferentes cursos, indivíduos com níveis de treinamento distintos, eu aprendo a trabalhar em ambientes diversos e a adaptar minha abordagem às necessidades de cada pessoa”, relata.

O estudante do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia Eduardo Mônaco foi um dos mais de mil usuários atendidos em 2024. “Treinei seis meses na Academia Escola e entre os benéficos que obtive foram menos dores no corpo e mais energia durante o dia. Facilita muito, pois os horários geralmente são corridos para quem trabalha e estuda, ajudando e facilitando na rotina”, conta.

Para mais informações, acesse o site da UFMS com o edital disponíveis abaixo:

Editais academia escola UFMS.

