Segundo voo com brasileiros deportados dos EUA chega hoje ao Brasil

O segundo avião trazendo brasileiros deportados dos Estados Unidos pousará nesta sexta-feira (7) em Fortaleza. A operação ocorre em meio a um esforço do governo federal para garantir um tratamento mais humanizado aos repatriados, após a polêmica envolvendo o primeiro voo, no qual passageiros chegaram algemados ao Brasil.

Dessa vez, a deportação está sendo acompanhada de perto por um diplomata do Consulado-Geral do Brasil em Houston, atendendo a uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O embarque ocorreu em Alexandria, no estado da Luisiana, com uma escala técnica em Porto Rico antes da chegada no solo brasileiro.

Após o pouso em Fortaleza, a Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizará uma aeronave para levar parte dos repatriados até Belo Horizonte. Segundo o Itamaraty, equipes do governo federal estarão nos dois aeroportos para oferecer suporte e garantir a recepção dos brasileiros. A Polícia Federal também realizará uma operação especial para os trâmites migratórios e de segurança.

A deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos tem se intensificado desde o início do governo de Donald Trump. Poucos dias após sua posse, a Casa Branca anunciou a operação que resultou na detenção de 538 pessoas e a deportação de centenas. Durante sua campanha, Trump havia prometido endurecer as políticas contra a imigração irregular, classificando a situação como uma “emergência nacional”.

