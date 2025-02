Foragido da justiça é capturado pelo DOF em operação na MS-180

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem de 18 anos que estava foragido da justiça. A captura ocorreu na noite desta quinta-feira (6), durante um patrulhamento próximo ao Assentamento Auxiliador, às margens da MS-180, em Iguatemi.

Ao abordar o suspeito, os agentes constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única da Comarca de Brasilândia (MS) em 17 de setembro de 2024. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, onde ficará à disposição da justiça.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que reforça o combate ao crime na região de fronteira.

