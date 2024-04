Suspeito de roubos e furtos troca tiros com a polícia em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (11), um homem de 24 anos, conhecido por suas atividades suspeitas relacionadas a roubos e furtos, trocou tiros com policiais militares no Residencial Mário Covas, em Campo Grande.

De acordo com relatos do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre atividades de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Paulo Ubiratan, na esquina com a Rua dos Topógrafos. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um homem abrindo o portão da casa e deram ordem de abordagem. O suspeito tentou fugir para o quintal, mas foi cercado pelos policiais.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem foi flagrado tentando pular o muro da propriedade. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito sacou uma arma de fogo e começou a atirar. Os agentes revidaram e o atingiram. O homem foi socorrido com um ferimento no tornozelo e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário.

Dentro da residência, os policiais encontraram e apreenderam 16 porções de cocaína, uma porção de maconha e uma balança digital de precisão. Esses itens foram atribuídos a o proprietário do imóvel, que é considerado foragido da Justiça.

O homem de 24 anos tem um histórico de envolvimento em crimes, com passagens por roubos e furtos. Em setembro de 2022, ele e seus comparsas agrediram um motorista de aplicativo e roubaram seu veículo. No mesmo período, o grupo também assaltou um homem, levando consigo um Jeep Renegade.

