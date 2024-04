Zeca admite apoiar Rose Modesto no segundo turno

O ex-governador e atual deputado estadual Zeca do PT admitiu apoio à candidatura de Rose Modesto na disputa eleitoral pela prefeitura de Campo Grande para um eventual segundo turno caso a candidata do PT Camila Jara não venha a chegar lá.

A declaração foi dada por ocasião da visita do presidente Lula para a inauguração da nova planta do Frigorífico JBS que deve encaminhar para o Chile, através da Bioceânica, o primeiro lote de carne exportado para a China.

“O PT tem uma candidata e vamos para a disputa do primeiro turno e num segundo turno vamos avaliar o resultado, pois podemos inclusive ter a própria Camila “. Afirmou o deputado estadual que chegou a defender que o partido desistisse da candidatura própria para apoiar Rose Modesto, que deve renunciar ao cargo de superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) para concorrer à prefeitura da Capital.

Agronegócio

Com relação à visita do presidente Lula, Zeca, a exemplo de outros petistas como seu colega de bancada na Assembleia Legislativa Pedro Kemp, também fez questão de ressaltar que é a prova de que o Governo petista tem o agronegócio como prioridade.

“É uma importante demonstração apreço e respeito por um setor que gera empregos e divisas para o estado e para o Brasil” Afirmou Zeca do PT que ainda foi complementado por Kemp que lembrou que a esse embarque é resultado das articulações de Lula nas viagens que realizou ao exterior já no primeiro ano do seu Governo.