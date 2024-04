Em Dourados: após roubar caminhonetes Leandrinho do PCC fechava os portões das casas

Na madrugada de quinta-feira (11), Dourados, a 251 km de Campo Grande, foi palco de um confronto que terminou com a morte de Leandro Lourenço Gonçalves, 39 anos, conhecido como “Leandrinho do PCC”. A polícia o descrevia como “ágil como um gato e um habilidoso ladrão”, especialista em furto de caminhonetes.

Leandro invadiu duas casas em bairros nobres de Dourados nas duas últimas noites, furtando três caminhonetes Toyota Hilux. Leandro cometia os crimes sem despertar a mínima suspeita nos moradores.

Muros altos, cercas elétricas e sistemas de alarme não eram obstáculos para ele. Seu modus operandi era preciso: invadia as residências, encontrava as chaves das caminhonetes, tirava os veículos das garagens e fechava os portões. Os proprietários só percebiam o furto ao acordar pela manhã.

Leandrinho do PCC foi morto durante troca de tiros coma polícia, após a invasão de uma casa no Jardim Tropical, na região norte de Dourados, onde duas caminhonetes foram levadas com a ajuda de comparsas. A Polícia Nacional do Paraguai, em cooperação com as autoridades locais, recuperou os veículos em Pedro Juan Caballero. Um dos envolvidos foi preso e forneceu informações cruciais sobre os furtos e a identidade de “Leandrinho”.

Segundo fontes policiais, as caminhonetes furtadas estavam destinadas ao transporte de cargas de maconha do Paraguai para o Brasil. O controle das lavouras de maconha na linha internacional é exercido por facções brasileiras como o PCC.

