Ao lado de Riedel e todo paramentado, Lula faz tour na unidade da JBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz um tour pela unidade da JBS junto com o governador do Estado, Eduardo Riedel. O presidente veio para Mato Grosso do Sul para acompanhar a finalização do primeiro lote de carne que será exportado para China a partir das plantas recém-habilitadas.

Em março deste ano o país asiático habilitou 38 novas unidades de produção para receber carne importada do Brasil, o que fez com que o número de plantas saltasse de 106 para 144. Foram habilitadas 24 novas plantas de processamento de bovinos, oito de frangos, um estabelecimento de termo processamento de bovinos e cinco entrepostos. Somadas, elas vão gerar um incremento de R$ 10 bilhões na balança comercial brasileira no decorrer dos próximos 12 meses.

Antes desta nova lista de habilitações, Mato Grosso do Sul tinha apenas três frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para os chineses. Agora conta com sete. O estado foi o que mais se beneficiou das novas habilitações entre todas as Unidades da Federação. Antes, os frigoríficos de bovinos de Mato Grosso do Sul tinham potencial de exportar para a China um volume equivalente a no máximo 467 mil cabeças de gado por ano. Agora, são 2,3 milhões, acréscimo de mais de 1,8 milhão de cabeças.

