Suspeito de roubo tenta fugir da polícia, pula de ponte e acaba preso em Campo Grande

Um homem suspeito de roubo foi preso na terça-feira (3) após uma tentativa de fuga que incluiu um salto de uma ponte sobre um riacho na região do Bairro Universitário, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito abordou uma vítima armado com uma faca e exigiu seus pertences. A vítima entregou um celular, único objeto de valor que possuía no momento.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região. Durante as rondas, os policiais localizaram um homem com características semelhantes às descritas pela vítima na Rua Barão de Itapetininga. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar jogando-se de uma ponte sobre um riacho.

Após emergir da água alguns metros adiante, ele seguiu por uma trilha de mata que dava acesso à Rua João Nepomuceno. No local, o homem foi interceptado por moradores, que o reconheceram e o agrediram antes da chegada da polícia.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito foi preso em flagrante pela PM. Com ele, os policiais encontraram um canivete e o celular da vítima. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde responderá pelo crime de roubo. A vítima do roubo não sofreu ferimentos e teve seus pertences devolvidos após a prisão do suspeito.

