Colisão entre caminhonete e caminhão deixa três mortos na BR-163 próximo a Bandeirantes

Na manhã de segunda-feira (2), um grave acidente no km-577 da BR-163, nas proximidades de Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de três pessoas da mesma família. As vítimas, identificadas como Ademar Benedito de Sá, 70 anos, Aparecida Ramos de Sá, 67, e Iracy Catarino de Sá, 89, estavam em uma caminhonete Ford F-1000 que colidiu frontalmente com um caminhão basculante.

O acidente ocorreu por volta das 11h. A caminhonete, com placas de Camapuã, ficou completamente destruída após o impacto, e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Segundo informações apuradas, as três vítimas eram mãe, filho e nora e residiam em uma propriedade rural na região de Capim Branco, localizada entre o distrito de Congonhas, em Bandeirantes, e Camapuã.

O caminhão envolvido, com placas de Campo Grande, era conduzido por um homem de 32 anos, que sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe da concessionária CCR MSVia e encaminhado para o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia técnica estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para o atendimento à ocorrência, que foi registrada como prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

