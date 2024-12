Caso Sophia: começa hoje (4) o julgamento do caso que chocou o Brasil

“Queremos agradecer a todos vocês que lutaram para estarmos aqui hoje”, disse o pai da menina, Jean Ocampo ao chegar no Júri

Começa nesta quarta-feira (4), o julgamento do Caso Sophia, de 2 anos, pela 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Campo Grande. O julgamento está programado para ocorrer até amanhã (5), para que as 12 testemunhas arroladas por acusação e defesa sejam ouvidas, além dos réus e argumentação dos advogados e da promotoria.

Chegando cedo no local do julgamento, o pai de Sophia, Jean Ocampo disse mais uma vez que espera que a justiça seja feita. “Espero que a justiça seja justa com a Sophia. Esse é um dos maiores alívio que vai dar ao nosso coração. Porque curar a dor não tem como, nunca vai passar. A saudade dela é todos os dias, é em todo momento, é em tudo o que vamos fazer. Não é fácil ter que vir aqui. Eu sei que eu vou ouvir muita coisa que vai me machucar, mas eu vim por ela”, disse ele à imprensa.

Igor de Andrade, pai afetivo de Sophia, também agradeceu pelo apoio de todos. “Vocês tiveram um papel fundamental até aqui, porque se fosse só eu e o Jean, mais uma vez a gente poderia ter sido silenciado ou cair no esquecimento como tantos casos. Se não fossem vocês cobrando junto conosco, a gente não teria chegado aqui. E vamos a luta hoje e amanhã”, finalizou.

Entenda o caso

No dia 26 de janeiro de 2023, Sophia foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antônio, em Campo Grande, pela mãe Stephanie de Jesus Silva, 26 anos, já sem vida. Laudo médico atestou que a menina estava morta há algumas horas, vítima de trauma raquimedular na coluna cervical (nuca) e hemotórax bilateral (hemorragia e acúmulo de sangue entre os pulmões e a parede torácica).

De acordo com a investigação, a menina sofreu violência ao longo dos 2 anos de vida, sendo vítima de castigos que resultaram em hematomas por todo o corpo. Exame necroscópico também apontou que a pequena tinha ruptura cicatrizada do hímen, sinal de que sofreu violência sexual.

Com Roberta Martins