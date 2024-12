Funsat oferece 2 mil vagas nesta quarta-feira (4)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.099 vagas de trabalho nesta quarta-feira (4). São 292 empresas de Campo Grande em busca de profissionais para 212 atividades diferentes, com destaque para 98 funções que não exigem experiência prévia dos candidatos.

Entre as oportunidades disponíveis estão: 15 vagas para auxiliar administrativo, três para assistente de vendas, 111 para atendente de telemarketing, uma para auxiliar contábil, três para auxiliar mecânico de refrigeração, uma para capataz rural, uma para cuidador de idosos, 11 para fiscal de caixa, sete para jardineiro, uma para monitor infantil, 119 para operador de caixa, uma para pizzaiolo, três para soldador, uma para supervisor administrativo, uma para supervisor de logística, duas para tratorista agrícola, quatro para vigia, entre outras.

Além disso, há 1.251 vagas de “perfil aberto”, com nove funções em destaque: açougueiro (4 vagas), ajudante de pátio de sucata (3), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cobrança (7), colador de cartazes (3), frentista (8), repositor em supermercados (120), social media (1) e vendedor interno (8). Para concorrer a essas oportunidades, é necessário que o candidato manifeste interesse em participar desse modelo de recrutamento, que pode incluir treinamento remunerado no início do vínculo empregatício.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat reservou 30 vagas exclusivas, com salários atrativos. Entre as posições disponíveis estão: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (3), técnico em segurança do trabalho (1) e vigilante (6).

Atualização de Dados na Funsat

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, onde funciona a Agência de Empregos no piso térreo. É nesse espaço que as intermediações para entrevistas com empresas são realizadas, após aprovação pelo SINE (Sistema Nacional de Emprego). A Prefeitura de Campo Grande reforça a importância de manter os dados atualizados para ampliar as chances de recrutamento.

Todos os serviços oferecidos pela Fundação, desde a candidatura às vagas até o registro de anúncios por empresas, são gratuitos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja o quadro de vagas clicando aqui.