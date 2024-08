Suspeito de homicídio em Ivinhema se entrega à polícia após dois dias foragido

O principal suspeito de ter efetuado o disparo que resultou na morte de Juarez Francisco Miguel, de 61 anos, se entregou à polícia na tarde deste domingo (11) em Ivinhema, cidade localizada a 289 quilômetros de Campo Grande.

O homem, identificado como Cleidnei Tobias da Silva, de 43 anos, compareceu à Delegacia de Polícia Civil acompanhado de seu advogado, após passar dois dias foragido. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

Cleidnei foi acusado de homicídio com duas qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Após ser interrogado pelas autoridades, ele foi encaminhado ao presídio local.

O crime ocorreu na última sexta-feira (9), por volta das 17h, na Rua Antônio Manoel dos Santos, próxima à Escola Manoel de Barros, no Bairro Piravevê, em Ivinhema. De acordo com a imprensa local, o incidente teve início após uma discussão entre Cleidnei e Juarez, motivada por uma carona que não foi fornecida.

Após a discussão, Cleidnei, que havia acabado de sair do trabalho, foi até sua residência, onde pegou uma espingarda calibre 22. Em seguida, dirigiu-se à casa de Juarez. Ao encontrar a vítima ainda com as roupas e apetrechos de trabalho, houve uma nova discussão, que culminou com Cleidnei disparando contra Juarez, atingindo-o no olho direito.

Juarez foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. Cleidnei fugiu do local após o crime.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como um possível atropelamento, já que Juarez foi encontrado ao lado de uma roda de caminhão ainda com vida. No entanto, ao chegar ao local, a equipe policial descobriu o ferimento de arma de fogo, o que mudou o rumo das investigações.

A caminhonete utilizada por Cleidnei na fuga foi encontrada por investigadores do SIG (Seção de Investigações Gerais) em uma estrada vicinal nas proximidades da Usina Adecoagro. Com base nas investigações, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva de Cleidnei, que foi concedida pelo Poder Judiciário após parecer favorável do Ministério Público Estadual (MPE).

