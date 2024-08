Homem morre após cair de bicicleta elétrica a caminho da igreja em Campo Grande

Um homem de 56 anos faleceu na tarde deste domingo (11) após cair da bicicleta elétrica que conduzia no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande, próximo ao Parque Jacques da Luz. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol.

Segundo informações fornecidas por uma testemunha, o genro da vítima esteve no local e relatou que o sogro sofria de epilepsia. O homem estava a caminho da igreja quando ocorreu o acidente, que não envolveu outros veículos.

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima apresentava sinais vitais após a queda, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros. Apesar dos esforços de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.

