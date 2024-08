Campo Grande abre quase 5 mil vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira

O mercado de trabalho em Campo Grande começou a semana com diversas vagas de emprego. Ao todo, são 4.916 oportunidades disponíveis nas principais agências de emprego da cidade, com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) liderando as contratações.

A Funsat disponibiliza 3.066 vagas de emprego, abrangendo 162 diferentes profissões, sendo que 2.254 dessas oportunidades não exigem experiência prévia, facilitando a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Além disso, cinco vagas são destinadas a pessoas com deficiência, em um esforço para promover a inclusão social.

Entre as oportunidades ofertadas estão posições para abastecedor de linha de produção, administrador, ajudante de motorista, almoxarife, analista fiscal, atendente balconista, atendente de lojas, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de creche, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro e confeiteiro.

Os interessados em concorrer a uma dessas vagas devem comparecer à sede da Funsat, munidos de documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, ou podem se inscrever através do aplicativo Sine Fácil.

A Funtrab também está com 1.850 vagas abertas. Entre as oportunidades, 51 são destinadas a pessoas com deficiência, e 14 vagas são para estágios voltados a estudantes do ensino superior.

A lista de vagas oferecidas pela Funtrab inclui cargos como açougueiro, adesivador, ajudante de obras, babá, caseiro, contador, encanador, eletricista, frentista, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico, motoboy, operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo, recepcionista, salgadeira, técnico de enfermagem, vendedor e zelador.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, entre as 7h30 e 17h30, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Com uma ampla gama de vagas disponíveis, as fundações de emprego de Campo Grande oferecem oportunidades para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência. Tanto a Funsat quanto a Funtrab reforçam a importância de acessar essas vagas de maneira rápida, já que a demanda pode ser alta e as posições podem ser preenchidas rapidamente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais