Suspeito de furto de veículo é preso em flagrante por falsidade identidade em Campo Grande

Na manhã de hoje (23), uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) realizou diligências referentes a furtos e roubos de veículos ocorridos nos últimos dias na Capital.

Quando a polícia passou pela avenida Presidente Ernesto Geisel, no Bairro Guanandi II, um indivíduo foi avistado e suas caraterísticas coincidiam com o autor de um furto de veículo ocorrido na última segunda-feira (21), informou a polícia.

Durante checagem, o suspeito forneceu a qualificação de uma terceira pessoa, contudo ao ser confrontado sobre outros dados pessoais, os investigadores descobriram que se tratava de crime de Falsa Identidade.

O criminoso identificado como M.F.S. (47 anos) possuía Mandado de Prisão pelo crime Roubo, sendo conduzido à DEFURV para devido cumprimento.

Ele foi preso em flagrante, bem como dado cumprimento ao Mandado de Prisão.

A DEFURV deixa um número para a população deixar denúncias sobre furtos e roubos de veículos, basta entrar em contato pelo: (67) 99226-0062 (WhatsApp)

