Motorista passa mal durante condução do veículo e bate em poste no Bairro Tijuca

No início desta tarde (23), uma mulher, de 35 anos, derrubou um poste que estava na Rua Panambi, no Bairro Tijuca, em Campo Grande, após passar mal e perder a direção do veículo.

A mulher recebeu os primeiros socorros por alunos do Corpo de Bombeiros, que estavam a caminho do quartel e passavam no local do acidente.

A condutora do Fiat Pálio teve um mal súbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que testemunharam o ocorrido, mas os socorristas demoraram cerca de 50 minutos para chegar no local e socorrer a vítima que esperava consciente dentro do carro.

