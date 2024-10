Quatro pessoas são presos por furtar gado e matar animal em Bela Vista.

Na última terça-feira(22), quatro pessoas, foram presas pelo crime de abigeato. Três pessoas eram da mesma família e um era um paraguaio. A prisão foi realizada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na cidade de Bela Vista.

Os policiais do DOF faziam bloqueio na MS-472, zona rural do município, quando abordaram um homem (63), que seguia uma Saveiro transportando carne. Durante a abordagem, outras três pessoas, em duas motocicletas, aproximaram-se do bloqueio.

Em entrevista eles afirmaram que estavam juntos e teriam abatido um animal no pasto, em uma propriedade rural próxima, sem que o dono tivesse conhecimento. Detidos, os quatro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

