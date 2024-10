Pela 2ª vez, homem tenta invadir escola durante período de aula, mas porta trancada impede ação no centro de Campo Grande

Homem ainda não identificado tentou invadir uma escola particular localizada na região central de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (23), durante período de aula. Entretanto, a porta de entrada trancada impediu ação do suspeito, que furtou e danificou objetos no estacionamento da unidade de ensino.

À reportagem do jornal O Estado Online, a diretora da escola contou que o portão de elevação do estacionamento estava aberto, quando o autor entrou no local. Na tentativa de que ele não pudesse ser fechado a tempo, o suspeito arrebentou os fios do motor e tentou acessar o colégio, mas a porta que dá acesso ao interior do prédio estava trancada.

No estacionamento, o homem ficou por cerca de 20 minutos e abriu a porta de um caminhão que estava estacionado no local, mexendo na cabine do veículo. Em seguida, pegou um vaso de planta, jogou a terra e subtraiu o objeto.

Câmeras de segurança da escola mostram o homem chegando ao local em uma bicicleta e cometendo toda ação.A preocupação da direção é que essa é a segunda vez que o homem comete a mesma ação no período de pouco mais de um ano. “Da outra vez que ele veio levou alguns equipamentos que estavam no caminhão, inclusive o capacete de obra que roubou, ele aparece usando no video de hoje”, disse.

“Nosso receio é que ele volte e tente roubar mais alguma coisa, ou até mesmo tenha acesso aos alunos. Por não ser a primeira vez, acreditamos que ela possa voltar, até porque ele pode pensar que os fios arrebentados não foram consertados e a escola ficaria aberta”, afirmou.

Confira o vídeo abaixo:

