Suspeito de furtar lanchonete no Carandá Bosque é preso pela polícia

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, prendeu em flagrante um indivíduo de 28 anos, surpreendido quando furtava uma lanchonete no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Conforme relatado, a equipe estava em diligências no Bairro Carandá Bosque, quando foi acionada por populares, que indicaram que um indivíduo havia entrado em uma lanchonete fechada, acreditando que estaria furtando o local.

Desta feita, a equipe realizou incursão no estabelecimento, flagrando o momento do crime. Com o suspeito foram localizados duas torneiras e um cadeado, apenas não logrando o furto de mais objetos por ação dos policiais.

O suspeito foi encaminhado à 3ª DP para os procedimentos flagranciais. Salienta-se que, apenas essa semana, três indivíduos foram presos em flagrante pela 3ª DP por suspeita da prática de furtos na região do Prosa, resultado de um esforço contínuo e estrategicamente delineado através da análise de dados, com intuito de reduzir os índices criminais na região do Prosa.

