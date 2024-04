Homem é preso por tentar matar indígena, marido de vereadora no dia dos povos originários

Na última sexta-feira (19), dia dedicado a comemoração dos povos originários do Brasil, a polícia civil durante operação na Aldeia Marangatu em Antônio João recebeu denúncia pelo capitão da aldeia de que um homem desferiu um golpe de foice na cabeça de um indígena.

Após a equipe da polícia adentrar na aldeia, acompanhada do do capitão Vicente, foi localizado o autor da tentativa de homicídio que foi preso e conduzido à Delegacia de Ponta Porã.

A vítima estava inconsciente no hospital, sendo identificado como esposo da vereadora, liderança indígena da Aldeia Marangatu.

A prisão do indivíduo foi durante uma operação nas aldeias de Ponta Porã e Antônio João no âmbito da operação Protetor do Ministério da Justiça, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul o nas aldeias de Ponta Porã e Antônio João no âmbito da operação Protetor do Ministério da Justiça.

