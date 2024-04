Com muita alegria e diversão, Patati Patatá fazem shows em Campo Grande

Dupla de palhaços mais famosa do Brasil está na Capital para apresentações no Circo Mundo Mágico

Com músicas animadas, roupas coloridas e 40 anos de existência, promovendo alegria e diversão para crianças do Brasil inteiro, a dupla Patati Patatá está em Campo Grande para show especial até o domingo (21) no Circo Mundo Mágico, que está instalado na Praça do Papa. Os palhaços mais famosos do país estão na Capital para promover espetáculo repleto de interação e ensinamentos para crianças e até para os pais.

A dupla é uma criação do empresário Rinaldi Faria, a partir de um grupo que já existia em 1980. A identidade dos artistas não pertence a um intérprete específico, com mais de 80 atores para interpretar os personagens Patati Patatá, sendo necessário até um perfil adequado, para entrar para a marca, e manter tudo em anonimato, para perpetuar apenas os personagens no imaginário infantil. Com gravação de álbuns musicais, DVDs, turnês, venda de brinquedos e produtos. Em 2013, a marca movimentou aproximadamente mais de R$ 250 milhões, além de já terem programas no SBT e no canal Discovery Kids.

Sem saírem dos personagens, a dupla conversou com o jornal O Estado, e explicou um pouco sobre os shows e possíveis desafios para manterem as crianças engajadas em seus espetáculos ao vivo.

“Não é um desafio. É um trabalho, que no final acaba sendo algo muito divertido, porque você gera uma conexão com, tanto a criança que está sentada aqui na frente, quanto com a criança que está sentada lá, no fundo. É uma troca, porque a criança é o nosso público mais exigente. Eles reparam em tudo, nos nossos trejeitos, na maneira de falar, nas brincadeiras e para cativar as crianças, temos que ser uma, entender o que a criança está pensando e sentindo, para que a gente consiga transmitir para ela o que veio buscar aqui, que é a diversão”, explicou Patatá.

“Acabamos nos envolvendo ali. Na verdade, entreter a criança é direcionar a energia dela para o que é interessante, porque a criança é uma bateria o tempo inteiro, o papai e a mamãe sabem disse, então aqui a gente vai direcionando, brincando; se você assistir a um show nosso, vai perceber que elas fazem as mesmas coreografias que os nossos dançarinos, então isso mostra que elas entendem que estão em um ambiente em que podem ser livre”, completou Patati.

Tecnologia

Entretanto, os estímulos digitais estão cada vez mais presentes na vida das crianças, que estão constantemente cercadas por tecnologia, redes sociais, e acabam deixando as brincadeiras ‘tradicionais’ de lado. A dupla comentou como foi preciso se adequar a esse tipo de mudança.

“Tivemos que nos adaptar, a medida que o tempo foi passando, percebemos que precisava se adaptar – por exemplo, começamos com o LP, depois o VHS, depois para o DVD, streaming e agora estamos no aplicativo, no YouTube – acompanhamos a tecnologia, mas sempre mostrando para as crianças brincadeiras tradicionais, como pular corda, bambolê, amarelinha, ou uma piada, por exemplo, onde da para fazer em casa, em dia de chuva com os amigos. A gente tenta mostrar que estamos dentro da tecnologia, mas as brincadeiras tradicionais também são importantes”, disse Patati.

Valores

Além da diversão, um dos objetivos de Patati Patatá é entreter e educar as crianças, para estimular a imaginação e criatividade, por meio das letras de suas músicas, que possuem conceitos pedagógicos, auxiliando em temas como cores, números, formas e valores.

“A gente sempre busca ensinar as crianças a respeitar o papai e a mamãe, os mais velhos, ser um bom aluno, se alimentar bem, valores que irão fazer bem para a própria criança, porque hoje em dia existem brincadeiras, formas de você falar, transmitido nas mídias, que não é sadio para uma criança”, pontuou Patatá.

Patati ainda reforçou que o papel da dupla serve como um auxílio. “A gente ajuda os pais, não nos colocamos como educador, porque para isso tem os professores e os pais em casa. Nos colocamos como ajudantes, colaboradores dos pais, porque eles confiaram no nosso trabalho. Quando chegou uma certa época da nossa carreira, a gente pensou ‘o que a gente quer deixar de legado daqui a dez anos?”.

Vindas a Campo Grande

Essa não é primeira vez que os palhaços veem a Mato Grosso do Sul, mas para o jornal O Estado, eles contaram que o acolhimento é sempre gigante. “A receptividade é imensa, o público realmente participa do show, a nossa expectativa quando viemos para cá é sempre as melhores. Um dos primeiros shows que fizemos aqui foi em 2012, foi gigante e para nós, foi incrível”.

“Nós estamos aqui de volta, para rever os amigos que a gente já conhece, e para conhecer novos amigos também. O papai e a mamãe tem a nossa gratidão, tudo que conquistamos devemos a eles e também aos educadores do Brasil, professoras e professores, as diretoras que abriram as portas das escolas a mais de 40 anos. O que deixamos de mensagem é: tudo é possível, respeitem os pais acima de tudo e não deixar de sonhar, se divertir, sempre brincar com responsabilidade e lembrar para eles que os pais sempre fazem tudo que esta ao alcance deles”, finalizam.

Circo Mundo Mágico

O Circo Mundo Mágico está novamente em Campo Grande, e possui outras atrações além do show com Patati Patatá, conforme explica o responsável Wellington Pereira. “O espetáculo é dividido em duas partes: na primeira vamos mostrar todas as grandes atrações do circo, e a segunda é o show do Patati Patatá, que dura 1h15. O conteúdo do circo é para todas as idades e pessoas, uns gostam dos palhaços e outros da adrenalina do Globo da Morte”, disse.

“Campo Grande tem respondido com muita satisfação a estadia do circo, tanto no shopping bosque dos ipês, quando na Coophavila e agora na Praça do Papa. Esta sendo uma temporada muito satisfatória, Campo Grande esta recebendo de braços abertos a alegria do mundo do circo”, finaliza.

Serviço

A dupla Patati e Patatá vai se apresentar no sábado e domingo às 16h com reapresentação às 18h e às 20h. Ingressos antecipados podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. As apresentações serão realizadas na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos, Vila Sobrinho. O circo está estacionado na praça durante curta temporada, com diversão durante todos os dias, a partir das 20h, com Globo da Morte, trapezistas, equilibristas e palhaços, que fazem a alegria de adultos e crianças. Crianças a partir de dois anos pagam ingresso, sendo que a meia entrada é válida até 12 anos, para estudantes, professores e maiores de 60, porém é obrigatório a apresentação de documento com foto.

Por Carolina Rampi

