Preço de Estacionamentos no centro da Capital apresentam variação de até 300%

Costuma pagar por estacionamentos na Capital? O custo para estacionar um veículo no centro de Campo Grande foi pesquisado pelo Procon da cidade com o objetivo de orientar a população sobre esses preços. A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de abril em 23 estacionamentos comerciais.

A pesquisa do Procon

Na pesquisa, a maior variação encontrada foi de 300% no valor por uma vaga de uma hora de moto, sendo o menor preço R$3,00 e o maior preço R$12,00.

Outra variação, de 255% foi encontrada no valor por uma vaga de 15 minutos de utilitário, sendo o menor preço R$2,25, e o maior preço R$8,00.

Em uma vaga de carro por 30 minutos, houve variação de 166%, sendo o menor preço R$3,00, e o maior preço R$8,00.

Para conferir na pesquisa na íntegra, basta acessar aqui.

