Suspeito de decapitar homem às margens de rio em Cassilândia é identificado

A Polícia Civil de Cassilândia, está investigando um crime hediondo ocorrido às margens do Rio Aporé, onde um homem, identificado apenas como Robério, foi encontrado decapitado na tarde do último domingo (3). As autoridades já têm um suspeito identificado, cujo nome não foi divulgado, e que confessou o assassinato com requintes de crueldade.

Segundo informações obtidas pela polícia, o autor do crime relatou para sua irmã, na segunda-feira (4), que havia sido ameaçado pela vítima e que teria apenas 12 horas para deixar a cidade, sob pena de morte. Sem revelar o motivo das ameaças, o suspeito decidiu tomar uma atitude drástica e confessou ter matado o homem com um facão, arrancado sua cabeça e jogado o membro no Rio Aporé.

Além disso, o suspeito realizou cortes no peito e abdome da vítima com o objetivo de fazer o corpo afundar nas águas do rio. Após o relato da irmã do suspeito à delegacia, os investigadores iniciaram buscas pelo acusado, porém, até o momento, ele ainda não foi localizado.

Um morador da região relatou que, estava praticando boia no rio, uma atividade comum entre nadadores da região, avistou o corpo da vítima próximo ao local onde o córrego Cedro deságua no Rio Aporé, que banha os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo enroscado em galhos na margem do rio. Com a ajuda de um salva-vidas da região, a vítima foi resgatada e levada para uma propriedade local para o trabalho da perícia. O homem estava decapitado, com os pés amarrados e seminu, vestindo apenas uma cueca. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cassilândia.

