Obras do CG Saneada aproximam Campo Grande da universalização dos serviços de esgoto; Confira cronograma

A Águas Guariroba segue esta semana o cronograma de obras do programa Campo Grande Saneada em 2024, ação voltada a ampliação da cobertura da rede de esgoto em bairros de Campo Grande. A previsão é de atingir até o final do ano o índice de 94% de cobertura de rede de esgoto com a conclusão das obras, número que aproxima Campo Grande cada vez mais da universalização dos serviços de esgoto.

Desde janeiro, o programa já conta mais de 41 km de rede de esgoto implantados e mais de 4 mil ligações realizadas.

Em 2023, mais de 12 bairros da capital receberam as obras do programa encerrando o ano com um índice de mais de 230 km de rede implantada. Este ano o cronograma segue pelos bairros de Campo Grande e com frentes nas regiões: Parati, Los Angeles, Nova Campo Grande, Centenário e Moreninhas.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Confira abaixo o cronograma de obras de 04/03 a 08/03:

