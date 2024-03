Polícia Civil apreende munições em busca contra suspeito de feminicídio em Coxim

Na última segunda-feira (4), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou uma operação de busca e apreensão na residência de Sipriano Nascimento de Oliveira, de 52 anos, suspeito de ter cometido um feminicídio contra sua esposa, Leila Silva Neto, de 37 anos. O crime ocorreu no dia 21 de janeiro, na casa do casal, situada no distrito de Silviolândia, em Coxim, a 253 km de Campo Grande.

A operação tinha como objetivo apreender armas de fogo e munições, uma vez que testemunhas relataram que Sipriano teria ameaçado a vítima com uma arma de fogo antes de atacá-la com facadas. A busca minuciosa resultou na apreensão de duas munições calibre 36, mas as armas não foram localizadas. A Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento.

O crime de feminicídio ocorreu em meio a uma discussão por ciúmes entre o casal. Segundo relatos, Marta teria pedido que Sipriano deixasse a residência, mas o casal iniciou uma nova discussão durante a saída do agressor. Nesse momento, Marta, em um ato de desespero, pegou uma faca de cozinha e atacou Sipriano. Em resposta, ele também utilizou uma faca, desferindo golpes fatais contra a esposa.

Os vizinhos, ouviram os gritos, pedindo socorro e acionaram a polícia. Chegandoao local, os policiais encontraram Marta sem vida, com 12 perfurações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a morte da vítima foi constatada na própria residência.

O desfecho trágico do episódio não se limitou ao feminicídio. Após atacar a esposa, Sipriano desferiu golpes de faca contra o próprio corpo, atingindo o tórax. Socorrido, foi inicialmente levado ao Hospital Regional de Coxim e, posteriormente, transferido em estado grave para a Santa Casa da Capital. O agressor sobreviveu e encontra-se atualmente detido.

A relação entre o casal era marcada por constantes brigas e idas e vindas, sendo o ciúmes de Sipriano um fator exacerbante. A vítima, Leila Silva Neto, deixou um filho adolescente de 14 anos. O triste desfecho dessa história evidencia a necessidade de uma abordagem mais eficaz na prevenção e enfrentamento da violência doméstica, que continua ceifando vidas em nossa sociedade.

