Aposentados “recebem” Paulo Duarte com manifestação por isenção dos 14% da Ageprev

[Texto: Kamila Alcântara e Laureano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Manifestantes querem ser ouvidos por todos os deputados, inclusive o que está chegando na Casa

Os servidores públicos estaduais aposentados aproveitaram a posse do deputado Paulo Duarte (PSB), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (5), para pedirem apoio à isenção dos 14% da Ageprev (Agência de Previdência Social de MS) que segue sendo descontado do pagamento mensal deles. Os manifestantes dizem que “estão sendo enrolados” e situação não é resolvida.

Uma das representantes do movimento, Ione Rojas, aposentado do Poder Judiciário, diz que são cerca de 26 mil servidores em todo Estado que sofrem com o desconto e que, para a ação desta terça, foram representados Camapuã, Dourados, Aquidauana, Terenos e Campo Grande.

“O Governo Estadual nos enrolou o ano de 2023 inteiro. Eduardo Riedel (governador pelo PSDB) prometeu que a pauta seria discutida na volta do Legislativo e até agora nada. Reforçamos que queremos a isenção dos 14% ou, na pior das hipóteses, o teto de sete salários mínimos do INSS”, reforça Ione.

Ela adianta que na próxima quinta-feira, dia 7, está agendada uma reunião entre os deputados Pedro Caravina (PSDB), Pedro Kemp (PT), Júnior Mochi (MDB) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) com o governador. “Essa reunião está agendada, entre os deputados e o governador, mas queremos sentar à mesa e negociar também. Nós somos a parte interessada, nós queremos participar das negociações”, reivindica.

Como já noticiado pelo O Estado, para os aposentados, é quase ingratidão a retirada de valores dos seus pagamentos, conquistados após anos de serviços prestados ao Estado. Atualmente, o grupo é formado por 600 pessoas que atuaram em diferentes setores públicos, que cobra da gestão Eduardo Riedel (PSDB) a inexistência dessa cobrança, ativa desde 2020, e que, durante a campanha eleitoral, ele se comprometeu a retirar.

É importante lembrar que o projeto de Lei da Reforma da Previdência dos servidores estaduais foi aprovado por 16 votos favoráveis e 7 votos contrários, em apenas dez dias de tramitação na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), e foi sancionada pelo governador da época, Reinaldo Azambuja (PSDB).

Azambuja apresentou a proposta ainda em 2017, com a finalidade de “buscar o equilíbrio e a garantia de que possa ser honrado mensalmente o pagamento da folha dos inativos e fique assegurada a equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)”, conforme publicação no site da ALEMS, de 31 de outubro daquele ano.

As manifestações, que já conquistaram apoio do Sindicato dos Policiais Penais, civis e militares, pede que o desconto da Ageprev seja exigido apenas aos aposentados que recebem mais de R$7 mil por mês, que é o mesmo teto imposto pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e isenção total, pelo menos, dos ex-servidores que sofrem de doenças crônicas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram