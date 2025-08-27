Suspeito de atentado a tiros que deixou dois rapazes em estado grave é preso em Campo Grande

Thiago de Oliveira, de 25 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) em Campo Grande e confessou ser o autor do atentado a tiros que deixou dois jovens gravemente feridos no último sábado (23), na Avenida Lúdio Martins Coelho, no Bairro Buriti.

A prisão ocorreu durante patrulhamento do Batalhão de Choque pelo Jardim Los Angeles. Os policiais desconfiaram de um Volkswagen Gol preto que tentou fugir ao avistar a viatura. No veículo estavam Thiago e outro rapaz, de 23 anos. Embora nada tenha sido encontrado com eles durante a abordagem, uma checagem revelou que Thiago era foragido do presídio da Gameleira.

Na busca dentro do carro, os militares localizaram uma pistola calibre .40, com numeração raspada e nove munições intactas. Thiago assumiu ser o dono da arma e afirmou que a portava por estar sofrendo ameaças de morte. Em seguida, confessou que foi ele quem atirou contra o Hyundai HB20 branco ocupado pelas vítimas na manhã de sábado.

Segundo o suspeito, o crime teria sido motivado por uma briga horas antes em uma tabacaria da Avenida Manoel da Costa Lima. Ele também revelou que utilizou um Chevrolet Captiva na ação criminosa e depois abandonou o veículo no Jardim Noroeste, próximo ao presídio de segurança máxima. A arma apreendida, conforme relatou, foi a mesma utilizada no ataque.

O ataque

O atentado ocorreu no cruzamento da Rua Tenente João Ribeiro com a Avenida Lúdio Martins Coelho. Dentro do HB20 estavam cinco pessoas. O motorista, Rafael Brito da Silva, buscava a irmã de 18 anos em uma boate quando o carro foi alvejado. Ele e o primo, monitorado por tornozeleira eletrônica, foram atingidos.

Inicialmente, chegou a ser divulgado que Rafael havia morrido, mas a família informou que ele sobreviveu, passou por cirurgia e permanece em estado gravíssimo.

Diante das provas, Thiago recebeu voz de prisão. O colega que estava com ele no Gol foi liberado, assim como o veículo. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

