Com muito louvor, Marcha para Jesus reúne 40 mil fiéis nos 126 anos da Capital

A terça-feira de feriado do aniversário de Campo Grande também foi marcada pela 33ª edição da Marcha pra Jesus, que reuniu cerca de 40 mil pessoas, segundo a Guarda Civil Metropolitana. Considerado uma das maiores manifestações cristãs do Estado, o evento teve início na Praça do Rádio Clube e seguiu até os Altos da Avenida Afonso Pena, reunindo milhares de fiéis em um ato público de fé, louvor, adoração e gratidão.

Com o tema deste ano “Que Ele cresça”, a Marcha celebrou não apenas a fé cristã, mas também os 126 anos de Campo Grande, integrando oficialmente o calendário de comemorações do aniversário da Capital Sul-mato-grossense.

A prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita Camilla Nascimento participaram do evento, acompanhando o percurso em interação com a população. Ao lado do Apóstolo Dinho, presidente do Conselho de Pastores, as lideranças municipais destacaram a importância da manifestação para a vida espiritual da cidade e a união da comunidade cristã.

“Hoje pela manhã tivemos um desfile cívico que bateu recorde de público, com mais de 70 instituições celebrando nossa cidade. Agora, à tarde, estamos aqui na Marcha para Jesus, um evento que já faz parte do calendário oficial de Campo Grande. Estamos celebrando a cidade e também agradecendo a Deus pela oportunidade de governar com fé e responsabilidade”, declarou a prefeita.

A presença de diversas lideranças religiosas e políticas reforçou o caráter institucional da Marcha, que promove valores cristãos, integração social e fortalecimento da cidadania.

Ao longo do percurso e no palco principal, montado nos Altos da Afonso Pena, o público foi embalado por grandes nomes da música gospel nacional, como Midian Lima, Pr. Antônio Cirilo, Discopraise, Junior Medina, Thamilis Campos, Quezia Carvalho, Jariston Lima, Louvor IECG, Doze 2 + Johnny Meck, Church do Alto e Bruno Roques. As apresentações emocionaram o público e transformaram a tarde em um verdadeiro momento de adoração coletiva.

Participantes de todas as idades e bairros da cidade marcaram presença, como o encanador João Carlos Andrade dos Santos, morador do Bairro Santa Luzia. “É um momento maravilhoso, estamos em comunhão com todos os nossos irmãos em Cristo. A gente vê o que Deus tem feito em nossas vidas. Além disso, é muito importante estar aqui celebrando o aniversário de Campo Grande com fé.”

Acompanhada do namorado, a esteticista Noemi Sandin Viana, também ressaltou a importância da Marcha como interação de fé e o desejo de um próximo ano cheio de conquistas para a cidade. “Desejo muitas bênçãos para Campo Grande. Que seja um ano próspero para todos nós, cheio de espiritualidade, cura e paz”.

Já Gabrielle Lima, que participou do evento ao lado do esposo e dos filhos com idade de 6 e 13 anos, falou da importância de ensinar valores cristãos à família. “A Marcha é uma forma de honrar Jesus do jeito que Ele merece. Ele se sacrificou por nós na cruz e estar aqui hoje, é um ato de gratidão e amor.”

John Adrian, marido de Gabrielle, complementou. “Jesus entregou sua vida por nós, e participar da Marcha é reconhecer esse amor. É muito importante trazer nossa família e ensinar desde cedo sobre fé e gratidão.”

Além de Campo Grande, a Marcha para Jesus também ocorreu simultaneamente em 40 municípios de Mato Grosso do Sul, demonstrando a força e abrangência do movimento cristão no estado.

A ação foi organizada pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande) e o Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul), com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo do Estado e diversas igrejas evangélicas da cidade.

