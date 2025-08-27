Campo Grande 126 anos: saneamento avança e programas socioambientais beneficiam mais de 400 mil pessoas

Neste aniversário de Campo Grande, celebramos não apenas os anos de história da nossa Capital Morena, mas também os passos firmes rumo a um futuro mais sustentável, humano e saudável. A Águas Guariroba tem orgulho de ser parte essencial dessa jornada.

“Com os projetos socioambientais, nossa atuação ganha ainda mais propósito. Muito mais do que uma concessionária de água e esgoto, somos uma empresa cidadã. Nosso compromisso vai além das redes subterrâneas, atuamos orientados por pilares estratégicos da Educação, Geração de Renda e Relacionamento com a comunidade. São investimentos que preparam as atuais e futuras gerações sobre a importância do saneamento”, comenta Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Com o Programa Sanear já levamos educação ambiental para mais de 1.200 professores em Campo Grande, que multiplicam esse conhecimento nas escolas. Com o Programa Pioneiros abrimos portas para o futuro de mais de 500 adolescentes, os preparando para o mercado de trabalho com capacitação e protagonismo.

Com a oficina do Bolha de Sabão, já capacitamos mais de 700 mulheres e homens em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades de renda e autonomia. E é com o Programa Afluentes, há 19 anos, que escutamos os bairros, dialogamos com líderes comunitários e atuamos lado a lado para melhorar a vida de quem está na ponta.

“Esse reaproveitamento do óleo traz um benefício ao meio ambiente e também nos traz uma economia, pois deixamos de comprar o sabão no mercado. Além disso temos uma opção de renda. Acho muito bacana a iniciativa da Águas Guariroba, fazendo bem ao meio ambiente e pensando nas famílias que precisam gerar uma renda. Para mim virou uma terapia fazer o sabão e como tenho consumo baixo de óleo em casa, os vizinhos todos aqui sabem que faço e trazem pra mim”, comenta Maria Josani, a dona Jô, aluna da oficina Bolha de Sabão.

O cuidado com o meio ambiente também é prioridade. O Programa Córrego Limpo tem transformado a paisagem urbana e a qualidade da água dos córregos de Campo Grande. O monitoramento contínuo já mostra resultados visíveis: córregos mais limpos, natureza mais viva, cidade mais saudável.

“A Águas Guariroba se preocupa com a qualidade da água, mas também com o bem-estar dos seus clientes, que são os campo-grandenses”, afirma o agente de fiscalização da concessionária, Breno Novais.

O impacto é concreto: mais de 423 mil pessoas beneficiadas diretamente com nossas ações sociais e ambientais. E, para reforçar esse compromisso, mais de R$ 4 milhões já foram destinados a instituições municipais que cuidam de quem mais precisa.

“Essas ações têm um alcance social muito grande, porque hoje tem muitas famílias que não sabem da Tarifa Social, por exemplo, e a gente informa e leva esse benefício. Estamos com a Estação de Tratamento de Esgoto quase pronta lá no Nova Lima, então é mais gente com esgoto, mais saúde pra todo mundo”, comentou o líder comunitário da região do Nova Lima, Zé Geraldo.

Mas seguimos firmes também na nossa missão essencial: levar saneamento com excelência para todos os cantos da cidade. Nos últimos três anos, 580 quilômetros de rede de esgoto foram implantados, beneficiando mais de 140 mil pessoas com mais saúde e dignidade.

Campo Grande avança com força. Em breve, inauguramos a terceira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, a ETE Botas, que ampliará nossa capacidade de tratamento em mais de 600 milhões de litros por ano.

Na distribuição de água, seguimos com um dos sistemas mais robustos do Brasil com mais de 150 poços subterrâneos, 107 reservatórios e uma rede interligada que garante segurança e regularidade. Em 2024, realizamos mais de 206 mil análises da água distribuída, com controle rigoroso de 114 parâmetros de qualidade. O resultado é água potável direto da torneira, com padrão de excelência reconhecido nacionalmente.

Estamos construindo dois novos poços estratégicos, nos bairros Novos Estados e São Conrado, que juntos vão beneficiar mais de 50 mil pessoas com abastecimento contínuo.

“Neste aniversário de Campo Grande, renovamos nosso compromisso com a cidade. Porque para nós, fazer saneamento é muito mais do que operar redes. É fazer parte da vida das pessoas, contribuindo todos os dias para uma cidade mais justa, mais saudável e mais feliz”, afirma a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

A Águas Guariroba faz parte da Aegea Saneamento, a maior empresa de saneamento privado do Brasil, com atuação em mais de 800 cidades, levando serviços essenciais de água e esgoto para mais de 33 milhões de pessoas em todo o país.

No Mato Grosso do Sul, a empresa também atua por meio da Parceria Público-Privada (PPP) com a Sanesul, executada pela Ambiental MS Pantanal, sendo responsável pela gestão dos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios.

