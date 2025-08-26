Homem de 44 anos é preso pela PF por manter conteúdos de pornografia infantil em MS

Material eletrônico do investigado apreendido em outra operação iniciou investigação

Na manhã desta terça-feira (26), um homem de 44 anos foi preso na Operação Puer Praesidio 3 delfagrada pela PF (Polícia Federal) na cidade de Corumbá.

O objetivo da operação é combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. O trabalho investigativo teve início após a apreensão de material eletrônico do investigado no cumprimento de busca e apreensão na Operação Nicolau 16, no dia 12 de março de 2025.

Nos mateirais analisados, foram encontrados diversos vídeos e fotografias com conteúdo pornográfico infantojuvenil e pesquisas de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, tal prática reforçou o risco à sociedade da permanência do invidívuo em liberdade, que teve a prisão preventiva, expediao pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá e cumprida nesta manhã de terça-feira.

O nome da operação significa proteção infantil em latim.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.